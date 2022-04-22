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В Пензу вернулись сотрудники Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине

09:56 | 22.04.2022 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2022. PenzaNews. Торжественная встреча бойцов, участвовавших в специальной военной операции на Украине, состоялась на базе управления Росгвардии по Пензенской области.

В Пензу вернулись сотрудники Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, он очень рад тому, что росгвардейцы выполнили все поставленные задачи и вернулись домой без потерь.

Глава региона выразил уверенность, что за своих земляков, выполнявших воинский долг на Украине, переживали все жители Пензенской области.

«Хочу сказать огромное спасибо за ту работу, которую вы выполняли в ходе специальной военной операции. Вы — настоящие молодцы и настоящие герои. Пенза и Пензенская область гордятся вами», — сказал Олег Мельниченко.

Впереди у бойцов несколько дней отдыха, а затем они приступят к своим служебным обязанностям, сообщает пресс-служба облправительства.

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