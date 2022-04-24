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Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи

09:05 | 24.04.2022 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот великий день занимает особое место в духовной жизни каждого верующего. Он воплощает высокие идеи гуманизма, возрождения и продолжения жизни, извечную мечту о всеобщем братстве, любви и мире, дарит надежду на перемены к лучшему, побуждает к состраданию и милосердию», — отметил глава региона.

«Пусть в ваших сердцах всегда будут жить заповеди Христовы, идеалы добра и справедливости! Будем беречь своих близких, искренне заботиться о тех, кто нуждается в нашем внимании и поддержке», — добавил Олег Мельниченко.

Он также пожелал всем душевной радости, крепкого здоровья, согласия, благополучия и процветания.

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