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Стал известен график доставки пенсий и иных соцвыплат в Пензенской области в мае

10:16 | 25.04.2022 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. Отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области проинформировало о графике доставки пенсий и иных социальных выплат в мае 2022 года.

Стал известен график доставки пенсий и иных соцвыплат в Пензенской области в мае. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального отделения ПФР, поступившем в ИА «PenzaNews», для пенсионеров, получающих средства через кредитные учреждения, 4 мая будут профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5–12 числа.

12 мая будут производиться выплаты за 13–19 числа, 19 мая — за 20–23 числа, 23 мая — за 24–25 числа.

Доставка пенсий через «Почту России» в связи с праздничными днями будет начата 2 мая и продолжена 4, 5, 6 и 7 мая.

Конкретную дату доставки пенсии можно уточнить в отделении почтовой связи по месту жительства.

С 11 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

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