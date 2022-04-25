За несоблюдение требований законодательства привлечены к ответственности руководители четырех пилорам Общество

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. Прокуратура Никольского района Пензенской области в ходе проверки исполнения природоохранного законодательства установила, что образующиеся в процессе пиления древесины отходы на четырех пилорамах складируются на почве, их учет не организован, паспорта на отходы отсутствуют. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова в понедельник, 25 апреля.

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«Кроме того, на объектах переработки древесины не проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от лесопильных станков и печей отопления, не получены нормативы выбросов», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по возбужденным прокуратурой района делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», оштрафованы четыре виновных лица.

«По итогам рассмотрения представлений прокуратуры района нарушения устранены, ответственные за соблюдение требований законодательства об обращении с отходами лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметила Светлана Артамонова.