20:43:50 Понедельник, 25 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

За неделю на пензенских дорогах задержаны 89 нетрезвых водителей

10:43 | 25.04.2022 | Общество

Печать

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. 89 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 18 по 24 апреля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

За неделю на пензенских дорогах задержаны 89 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задержаны 89 нетрезвых водителей, из них 12 водителей задержаны за совершение подобных нарушений в течение года повторно», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 129 случаев заражения коронавирусом Сотруднице салона связи грозит до двух лет тюрьмы за оформление кредитной карты на чужое имя
В пензенской пожарно-спасательной части №3 прошла традиционная встреча ветеранов На стадионе «Первомайский» в Пензе 25–26 апреля пройдут дни открытых дверей
В Пензенской области за сутки подтверждено 132 случая заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 135 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама