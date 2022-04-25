За неделю на пензенских дорогах задержаны 89 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. 89 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 18 по 24 апреля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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«Задержаны 89 нетрезвых водителей, из них 12 водителей задержаны за совершение подобных нарушений в течение года повторно», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.