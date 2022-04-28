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Объекты дорожного строительства в «Спутнике» и Пензе будут профинансированы с опережением

19:04 | 28.04.2022 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поддержал просьбу губернатора Пензенской области Олега Мельниченко об изменении сроков финансирования объектов дорожного строительства в «Спутнике» и Пензе.

Объекты дорожного строительства в «Спутнике» и Пензе будут профинансированы с опережением

Фото: Pnzreg.ru

«Первый объект — это второй этап проекта развития дорожной инфраструктуры жилого района «Город Спутник». Требуется 694 млн. рублей. Проектно-сметная документация будет полностью готова 1 июля 2022 года. Есть возможность уже в этом году обеспечить 50% готовности объекта», — сказал губернатор в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в четверг, 28 апреля.

По его словам, инвестпроект в сфере жилищного строительства предполагает возведение более 100 многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 2,3 млн. кв. метров.

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«В рамках проекта планируется строительство автомобильной дороги протяженностью 1,6 км в «Город Спутник». Магистраль позволит частично решить основную проблему жилого комплекса — его транспортную доступность», — пояснил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что вторым ключевым объектом является реконструкция дороги в районе улицы 40 лет Октября в Пензе, готовность составляет около 70%.

«Мы вводим новый путепровод через железнодорожные пути и получаем хороший эффект по развитию будущей жилой застройки юго-запада Пензы и пригородного района «Город Спутник», — сказал губернатор.

«Прошу рассмотреть возможность переноса финансирования по данной заявке влево, то есть раньше намеченных сроков: на 2022 год — 729 млн. рублей и на 2023 год — 447 млн. рублей. Исполнение работ гарантируем», — обратился руководитель субъекта федерации к вице-премьеру России.

Марат Хуснуллин поддержал инициативу Олега Мельниченко, регион получит средства раньше первоначально запланированных сроков, сообщает пресс-служба облправительства.

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