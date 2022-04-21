Мельниченко и Афонин в «Спутнике» обсудили перспективы комплексного развития территорий Общество

Пенза, 21 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и первый заместитель председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции, член президиума, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин посетили «Город Спутник», где обсудили перспективы комплексного развития территорий.

Фото: Pnzreg.ru

Генеральный директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Рафик Ибрагимов рассказал гостям об истории микрорайона, показал возведенные объекты и представил новые проекты.

Как отметил Олег Мельниченко, «Спутник» является хорошим примером комплексного развития территории, здесь есть перспектива и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения улучшения доступности — так, в рамках реформы общественного транспорта планируется запустить троллейбусы.

«Спутник» — самый молодой микрорайон Пензы, средний возраст жителей — до 40 лет, много семей с детьми. Поэтому здесь строится самая большая школа в Пензенской области на 2 тыс. 425 мест. Благодаря поддержке председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко мы смогли убедить министерство финансов и министерство просвещения РФ в том, что она необходима. Работы идут активно, и думаю, что 1 сентября в 2023 году детей поведем в новую школу», — сказал глава региона.

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Юрий Афонин выразил мнение о перспективности проекта.

«Хорошо, что здесь живет столько семей с детьми, но это требует серьезной разгрузки уже имеющихся площадей. Я вижу, что есть большие перспективы», — подчеркнул он.

Губернатор и депутат Госдумы также обсудили развитие системы льготной ипотеки, подходы к комплексному развитию территорий и варианты поддержки застройщиков в целом.

«Надо прийти к тому, о чем мы говорили, когда обсуждали реформу по эскроу-счетам: привязывать открытие их к проектному финансированию. Кроме того, важно найти алгоритм раскрытия эскроу-счетов хотя бы в три этапа — по 30% готовности объекта, по 70% и по 100%. Это нужно, чтобы восполнять оборотные средства строительных организаций. Можно предусмотреть и создание бонусной системы для застройщиков за качество и скорость работ», — предложил Олег Мельниченко.

По его словам, развитие строительной сферы обеспечивает темпы роста показателей производственной отрасли.

«Пензенская область производит порядка 25% корпусной мебели в стране. В настоящее время обсуждаем интересный проект по сдаче социального жилья не только с отделкой, но и с первичной мебелью. Это подтолкнет развитие мебельного производства», — пояснил он.

Юрий Афонин отметил важность поддержки строителей.

«Идея постепенного раскрытия эскроу-счетов, думаю, будет принята. Это реальный путь, который обеспечит функционирование отрасли», — цитирует депутата пресс-служба облправительства.

«Город Спутник» — проект комплексного освоения территории, реализуемый строительным холдингом «Термодом». Микрорайон имеет развитую инфраструктуру и собственную набережную с фонтанным комплексом, тропой здоровья и парком с аттракционами.