Ильдар Акчурин посетил модельную библиотеку в селе Махалино Общество

Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия» Ильдар Акчурин в ходе рабочей поездки в Кузнецкий район посетил модельную библиотеку в селе Махалино.

Фото: Zspo.ru

Сотрудники учреждения рассказали ему о новых проектах с использованием современного интерактивного оборудования, представили недавно поступившие книги.

В библиотеке обустроены комфортный детский сектор, интеллектуальные пространства читальных залов, молодежная креативная зона. Для людей с ограниченными возможностями установлен телескопический пандус. Также проведены работы по ремонту электроосвещения, появилась система видеонаблюдения.

Ильдар Акчурин на встрече с коллективом учреждения отметил важность нового подхода со стороны федеральных и региональных властей к сельским библиотекам.

«Для каждого жителя села библиотека была и будет современным центром информации и местом проведения досуга», — цитирует депутата пресс-служба регионального парламента.