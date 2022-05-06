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«Термодом» построит в микрорайоне ГПЗ-24 школу на 1,1 тыс. мест

16:08 | 06.05.2022 | Общество

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Пенза, 6 мая 2022. PenzaNews. «Термодом» построит на улице Измайлова в Пензе школу на 1,1 тыс. мест, сдать объект в эксплуатацию планируется к концу 2023 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга.

«Термодом» построит в микрорайоне ГПЗ-24 школу на 1,1 тыс. мест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что контракт на выполнение работ был заключен в апреле, все разрешительные документы получены.

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«Термодом» приступил к расчистке строительной площадки. Территорию освобождают, по периметру устанавливают ограждение», — сказано в тексте.

Из него следует, что общая площадь школы, согласно проекту, составит более 22 тыс. кв. метров.

«Проектируемая территория учреждения разделена на физкультурно-спортивный и хозяйственный сектор, для отдыха отведена специальная зона. Перед главным входом и во внутреннем дворе будут располагаться площадки для массовых мероприятий. Спортивная зона включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, волейбольную, баскетбольную и гимнастическую площадки. В западной части будет находиться трибуна для зрителей», — указано в сообщении.

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