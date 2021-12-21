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Регион получит более 705 млн. рублей на строительство школы в микрорайоне ГПЗ-24

17:26 | 21.12.2021 | Образование

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Пенза, 21 декабря 2021. PenzaNews. Пензенская область получит более 705 млн. рублей на строительство школы, рассчитанной на 1 тыс. 100 мест в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Регион получит более 705 млн. рублей на строительство школы в микрорайоне ГПЗ-24. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область в рамках государственной программы «Развитие образования» получит более 705 млн. рублей: 192 млн. 377,4 тыс. рублей в 2022 году, 512 млн. 796,4 тыс. рублей — в 2023-м. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что всего, согласно тексту документа, в ближайшие два года 23 субъектам РФ на возведение школ будет направлено более 24 млрд. рублей.

«Средства на строительство образовательных организаций направят также сами регионы и инвесторы», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что будет построено 49 современных школ и создано свыше 45 тыс. дополнительных учебных мест.

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