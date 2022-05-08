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Валерий Лидин ознакомил делегацию Брестской области с работой регионального парламента

11:49 | 08.05.2022 | Общество

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Пенза, 8 мая 2022. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин по завершении торжественного мероприятия, посвященного 77-летию Великой Победы, ознакомил делегацию Брестской области, которая находится в Пензе с официальным визитом, с работой регионального парламента.

Валерий Лидин ознакомил делегацию Брестской области с работой регионального парламента

Фото: Zspo.ru

После экскурсии по зданию Заксобрания, в ходе которой почетным гостям рассказали об истории и символике региона, наградах, которых удостоена Пензы, а также об известных пензенцах, Валерий Лидин проинформировал о нормотворческой деятельности.

Он отметил, что работа по совершенствованию законодательства ведется во взаимодействии с правительством Пензенской области с привлечением институтов гражданского общества и направлена в первую очередь на обеспечение социальных гарантий гражданам и поддержку экономики.

Вручая по доброй традиции сувениры своему коллеге, председателю брестского облсовета депутатов Юрию Наркевичу, Валерий Лидин подчеркнул, что дипломатическим отношениям России и Белоруссии в текущем году исполняется 30 лет.

По его словам, за это время «суверенные государства проявили себя как надежные партнеры, чьи позиции по основным вопросам международной повестки совпадают».

«Уверен, сотрудничество наших регионов имеет перспективы и большой потенциал», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.

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