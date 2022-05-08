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В День Победы за порядком будут следить более 1,6 тыс. пензенских полицейских

13:50 | 08.05.2022 | Общество

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Пенза, 8 мая 2022. PenzaNews. Более 1,6 тыс. сотрудников органов внутренней дел и около 500 представителей общественных объединений правоохранительной направленности будут обеспечивать безопасность в Пензенской области в День Победы.

В День Победы за порядком будут следить более 1,6 тыс. пензенских полицейских. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, 9 мая в 80 населенных пунктах области состоится 125 праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В период праздничных мероприятий территориальными подразделениями внутренних дел Пензенской области особое внимание уделяется выполнению функции обеспечения общественного порядка и общественной безопасности граждан на улицах и других общественных местах, в том числе при проведении культурно-массовых и других мероприятий на территории области и города Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что плотность нарядов полиции в местах массового пребывания граждан будет увеличена, вблизи мест проведения мероприятий будут выставлены дополнительные наряды ГИБДД.

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