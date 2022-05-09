Мельниченко предложил назвать одну из улиц Пензы в честь бывшего главы ДНР Захарченко Общество

Пенза, 9 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил назвать одну из улиц Пензы в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в Донецке в 2018 году.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня мы обязательно вспоминаем тех, кто погиб за Родину в годы Великой Отечественной войны. В наши дни российским Вооруженным силам вновь приходится очищать землю от нацизма. Наши военные спасают людей Донбасса, братьев-славян на Украине. Одним из первых сопротивление нацистам организовал первый глава ДНР Александр Владимирович Захарченко. Он погиб от рук террористов 31 августа 2018 года», — написал глава региона в своем Telegram-канале в День Победы, 9 мая.

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«В знак дружбы с ДНР, в память о подвиге защитников Донбасса я предложил назвать одну из улиц Пензы в микрорайоне Заря его именем. С соответствующей инициативой вышел в Пензенскую городскую думу», — сообщил Олег Мельниченко.

«Честь и слава всем защитникам Родины!» — добавил он.

Александр Захарченко — один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения Донецкой народной республики.

В августе 2014 года занял пост председателя совета министров ДНР, в ноябре того же года одержал победу на выборах главы республики.

31 августа 2018 года Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка. Также погиб его телохранитель, 12 человек получили ранения.