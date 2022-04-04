Пушилин поблагодарил Мельниченко за теплый прием эвакуированных жителей Донбасса Общество

Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. Глава ДНР Денис Пушилин в ходе рабочей встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, которая состоялась в Донецке 4 апреля, поблагодарил его за теплый прием граждан, эвакуированных из Донбасса.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы благодарны за теплый, искренний прием тех граждан Донецкой народной республики, которые сейчас размещаются непосредственно в Пензенской области», — сказал Денис Пушилин, обращаясь к Олегу Мельниченко.

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«У нас есть информация, что их встречают как родных — обеспечивают всем необходимым. Серьезная, объединяющая людей работа идет в этом направлении», — цитирует главу ДНР пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 апреля в ходе встречи в Донецке губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава ДНР Денис Пушилин подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству.

Кроме того, в этот день из Пензенской области в Донецкую народную республику было доставлено более 50 тонн гуманитарной помощи.