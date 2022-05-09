В Пензе отметили 77-ю годовщину Великой Победы Общество

Пенза, 9 мая 2022. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло у монумента воинской и трудовой славы пензенцев 9 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Перед его началом губернатор Олег Мельниченко вместе с делегацией Брестской области, которая находится в Пензе с официальным визитом, посетил храм-часовню Архангела Михаила, где был проведен благодарственный молебен «Во славу русского оружия».

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, глава региона поздравил всех с Днем Победы.

«Для многомиллионного народа нашей великой Родины 9 мая — это день триумфа, гордости и славы. День торжества справедливости и благодарной памяти о беспримерном подвиге наших предков. Сегодня, как никогда, мы чувствуем неразрывность кровной и духовной связи с нашими дедами и прадедами, бабушками и прабабушками. Вглядываясь в их лица на старых фотографиях, мы ощущаем величие судеб поколения победителей. Они сделали невозможное — отстояли натиск объединенной фашизмом Европы, спасли нас от тотального уничтожения. Жертвуя собой, они боролись за родную землю. Плечом к плечу насмерть стояли в боях. Не считаясь ни с чем, сутками работали за станками», — сказал Олег Мельниченко, напомнив о героях и подвигах 1941–1945 годов.

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«Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации успешно выполняют боевые задачи в Донецкой, Луганской народных республиках и на Украине. Им снова приходится очищать землю от нацизма. Российские войска спасают от насилия и физического уничтожения людей Донбасса, братьев-славян. В специальной военной операции участвуют и пензенские военнослужащие. Они достойно исполняют воинский долг», — подчеркнул глава региона.

Председатель брестского областного совета депутатов Юрий Наркевич, выступая перед собравшимися, отметил, что День Победы является священным праздником для каждого жителя Белоруссии и России.

«Почти две тысячи километров разделяют наши города — Брест и Пензу. Но ничто и никто не сможет разделить нашу дружбу, наши братские отношения, нашу общую память о той священной войне», — цитирует Юрия Наркевича пресс-служба правительства Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

Торжественным маршем по проспекту Победы прошли курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, расчеты офицеров Главного управления МЧС России по Пензенской области, представители движения «Юнармия» и кадеты казачьих классов.

Участники церемонии возложили к Вечному огню цветы и венки в память о погибших воинах и ветеранах, ушедших из жизни уже в послевоенные годы.

В шествии «Бессмертного полка» приняли участие тысячи жителей Пензы, которые с гордостью пронесли портреты своих предков-героев, отстоявших Отечество.