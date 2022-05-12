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Мельниченко отметил высокий уровень приема делегации Брестской области в Пензе

16:08 | 12.05.2022 | Общество

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Пенза, 12 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил высокий уровень приема делегации Брестской области в Пензе.

Мельниченко отметил высокий уровень приема делегации Брестской области в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я говорил с председателем брестского областного исполнительного комитета Юрием Витольдовичем Шулейко, они вчера проводили встречу, где члены делегации докладывали о ходе визита в наш регион. Он просил поблагодарить всех за теплый прием», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве в четверг, 12 мая.

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«Знаю, что все, кто принимал участие в работе с белорусской делегацией, работали с полной отдачей. Всем огромное спасибо, но отдельная благодарность — блоку культуры и внутренней политики, поскольку основной упор был сделан на культурные мероприятия. Их организация была на очень высоком уровне. [...] Впереди у нас еще целый ряд важнейших рабочих встреч, нужно продолжать трудиться также интенсивно», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в июле планируется участие представителей Пензенской области в XXXI международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. На площадке ГАУК «Пензаконцерт» намечено проведение фестиваля киностудии «Беларусьфильм».

Кроме того, достигнута договоренность об организации взаимных гастролей театральных и музыкальных коллективов, проведении фестивалей и фотовыставок, реализации совместных молодежных и туристических проектов.

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