Мельниченко обсудил с брестской делегацией вопросы взаимовыгодного сотрудничества Политика

Пенза, 7 мая 2022. PenzaNews. Вопросы взаимовыгодного сотрудничества стали главной темой встречи губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и представителей делегации Брестской области Белоруссии, которая состоялась в Пензе в субботу, 7 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона подчеркнул важность российско-белорусского сотрудничества и назвал Белоруссию стратегическим партнером Пензенской области.

«Мы активно взаимодействуем в промышленной сфере, в сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре, здравоохранении. В результате реализации соглашений, подписанных Пензенской областью с регионами и с правительством Республики Беларусь, товарооборот за последние пять лет заметно вырос», — констатировал Олег Мельниченко.

«Брестская область играет важную роль в развитии взаимодействия между нашим регионом и регионами Беларуси. Выражаю признательность коллегам-участникам рабочей группы по сотрудничеству республики и Пензенской области, которую возглавляет председатель брестского областного исполнительного комитета Юрий Витольдович Шулейко», — добавил он.

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Кроме того, губернатор напомнил о договоренностях, достигнутых в результате поездки пензенской делегации в Белоруссию — в частности, о поставках сельхозтехники, селекционных семян, общественного транспорта, оборудования для строительной отрасли, ЖКХ, а также об обмене студентами и специалистами в сфере АПК.

В свою очередь председатель брестского облсовета депутатов Юрий Наркевич поблагодарил Олега Мельниченко за приглашение посетить Пензу и возможность вместе отпраздновать День Победы.

«Мы можем гордиться отношениями между Брестской и Пензенской областями, они выходят на довольно серьезный уровень. Мы ищем точки соприкосновения, находим их, у нас есть перспектива», — сказал он.

«Мы будем развивать взаимодействие не только в экономике, но и в социальной сфере. В составе нашей делегации — представители культуры. Это позволит нам еще больше расширить и укрепить наши братские, добрые отношения», — цитирует Юрия Наркевича пресс-служба облправительства.