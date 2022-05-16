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В Пензенской области 17 мая пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Такси»

09:03 | 16.05.2022 | Общество

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Пенза, 16 мая 2022. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Такси» будет организовано в Пензенской области в предстоящий вторник, 17 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области 17 мая пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что мероприятие направлено на предотвращение ДТП с участием такси и пресечение нарушений ПДД со стороны водителей, должностных и юридических лиц при осуществлении перевозок пассажиров.

«Низкий уровень знаний правил дорожного движения РФ, а также неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств негативно влияют на безопасность дорожного движения», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в связи с этим сотрудниками ГИБДД будет уделено особое внимание соблюдению водителями указанной категории транспортных средств ПДД, наличию в салоне детских удерживающих устройств и их использованию при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

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