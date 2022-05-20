В Пензе с начала года заключено 536 соцконтрактов Общество

Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. 536 социальных контрактов заключено в Пензе с начала 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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Из него следует, что 409 контрактов заключено по активным формам выхода из трудной жизненной ситуации: 147 — по поиску работы и 262 — по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.

«127 контрактов — иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по информации социального управления Пензы, в 2022 году планируется заключить 632 соцконтракта, на эти цели предусмотрено 94,6 млн. рублей.

Социальный контракт — соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

По этому соглашению орган социальной защиты обязуется оказать государственную соцпомощь, а ее получатели берут на себя определенные обязательства — например, пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело.