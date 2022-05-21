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Из Пензы в ДНР отправлено 15 спецмашин для проведения работ по реконструкции мостов

09:35 | 21.05.2022 | Общество

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Пенза, 21 мая 2022. PenzaNews. Пятнадцать специализированных машин — автокраны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики — отправлено из Пензы в Донецкую народную республику для проведения работ по реконструкции пяти мостов. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в минувшую пятницу, 20 мая.

Из Пензы в ДНР отправлено 15 спецмашин для проведения работ по реконструкции мостов

Фото: Pnzreg.ru

«Мы отправляем первую партию техники, которая начнет работу по реконструкции пяти мостов, в том числе двух — в зоне недавних боевых действий, когда они были взорваны Вооруженными силами Украины», — сказал он.

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«В течение мая-июня еще будем направлять технику и людей. Плюсом к этому — четыре передвижных асфальтобетонных завода [для строительства дорог]», — добавил глава региона.

По его словам, всего Пензенская область готова направить на Донбасс 240 единиц техники и более 1 тыс. рабочих.

«Переброска такого большого количества людей, объема техники, обустройство четырех заводов — это непростая ситуация, она потребует как минимум полутора-двух месяцев», — отметил Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, начать работы по реконструкции автотранспортных объектов в ДНР планируется с понедельника, 23 мая.

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