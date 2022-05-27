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В Пензе будет создан центр профилактики деструктивного поведения подростков

10:33 | 27.05.2022 | Общество

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Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. Центр профилактики деструктивного поведения подростков будет создан на базе дома молодежи в Пензе.

В Пензе будет создан центр профилактики деструктивного поведения подростков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Получила поддержку от главы региона на создание в Пензе подросткового центра для ребят группы риска», — сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова по итогам встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, которая состоялась в минувший четверг, 26 мая.

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«Посмотрели свободное пространство в доме молодежи. Уже есть предварительный проект, концепция работы и даже название — «Двор». Место неформального и безопасного общения. Продуманы дизайнерские решения и начинает комплектоваться штат сотрудников — специалистов, с которыми подросткам будет комфортно и увлекательно. Интересный досуг станет лишь одной из составляющих центра. Важнее, что ребятам с отклоняющимся поведением начнут деликатно оказывать психологическую поддержку и помощь в социализации. У коллег есть успешные программы в этом направлении», — написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Пензенская область станет одним из первых регионов, где подростковый центр нового формата будет создан с нуля.

«Открытие запланировали на середину июня, а в сентябре регион готовится принять всероссийский съезд уполномоченных», — добавила Мария Львова-Белова.

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