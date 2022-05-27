Одну из улиц в Пензе назвали в честь Александра Захарченко Общество

Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. Одна из новых улиц в микрорайоне Заря города Пензы будет носить имя бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в Донецке в 2018 году. Соответствующее решение приняли депутаты пензенской гордумы в ходе 37-й очередной сессии в пятницу, 27 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Изначально планировалось, что улица будет именоваться как «Улица Героя Донбасса Александра Захарченко». Однако некоторые народные избранники предложили сократить название, чтобы избежать возможной путаницы, поскольку другой улице в Заре решено присвоить наименование «Улица Героев Донбасса».

В итоге депутаты проголосовали за сокращенное название.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», назвать улицу в Пензе в честь Александра Захарченко предложил губернатор Олег Мельниченко. О том, что он вышел с такой инициативой в гордуму, глава региона сообщил в День Победы, 9 мая.

Александр Захарченко — один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения Донецкой народной республики.

В августе 2014 года занял пост председателя совета министров ДНР, в ноябре того же года одержал победу на выборах главы республики.

31 августа 2018 года Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка. Также погиб его телохранитель, 12 человек получили ранения.