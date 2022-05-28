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Протокол по итогам общественных обсуждений исполнения областного бюджета за 2021 год опубликуют 1 июня

12:00 | 28.05.2022 | Общество

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Пенза, 28 мая 2022. PenzaNews. Протокол по итогам общественных обсуждений исполнения бюджета Пензенской области за 2021 год, которые состоялись в электронной форме на текущей неделе, будет доступен на сайте Законодательного собрания с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Протокол по итогам общественных обсуждений исполнения областного бюджета за 2021 год опубликуют 1 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Все желающие могли ознакомиться с итогами исполнения главного финансового документа, краткой версией отчета и проектом закона «Об исполнении бюджета Пензенской области за 2021 год», а также оставить свои вопросы и предложения, которые будут направлены в облправительство.

В числе поступивших вопросов — ход выполнения поручения президента РФ по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы, результаты оказания помощи гражданам на основании социального контракта, привлечение инфраструктурных кредитов на реализацию инвестиционных проектов и другие.

Депутаты продолжат работу над проектом закона «Об исполнении бюджета Пензенской области за 2021 год» на заседаниях профильных комитетов.

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