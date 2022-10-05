«РЖД» ожидают до конца года 155 вагонов для обновления пригородных поездов в десяти регионах, в том числе Пензенской области Общество

Пенза, 5 октября 2022. PenzaNews. «Российские железные дороги» ожидают до конца 2022 года поставку 155 вагонов для обновления пригородных поездов в десяти регионах, в том числе Пензенской области.

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«До конца года ожидаем поставку еще 155 вагонов для обновления пригородного подвижного состава в субъектах РФ: в Республике Мордовия, Еврейской автономной области, Амурской, Пензенской, Белгородской, Курской, Тамбовской, Нижегородской, Ленинградской и Новгородской областях», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Отмечается, что с начала года «РЖД» обновили пригородные составы в 25 субъектах РФ.

Замглавы «РЖД» Дмитрий Пегов, на слова которого ссылается пресс-служба, подчеркнул, что в текущем году приобретено и поставлено на сеть 90 вагонов (18 составов) электропоездов «Ласточка», 150 вагонов (27 составов) электропоездов ЭП2Д и ЭП3Д, 96 вагонов локомотивной тяги, 22 вагона (9 составов) рельсовых автобусов.