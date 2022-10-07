«Поезд Победы» прибудет в Пензу 11 октября Общество

Пенза, 7 октября 2022. PenzaNews. Жители и гости Пензы смогут ознакомиться с экспозицией «Поезда Победы» 11 и 12 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

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Как следует из текста, поезд будет находиться на первом пути железнодорожной станции Пенза-I в течение двух дней; чтобы посетить экспозицию, необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте проекта, которая будет открыта с 9 октября.

«Посещение будет проводиться небольшими группами. На одну электронную почту рекомендуется регистрировать только одного посетителя. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут пройти вместе с зарегистрированным взрослым без отдельного бронирования места. После прохождения регистрации на электронную почту будет направлен пригласительный билет, который предоставляет возможность бесплатного просмотра экспозиции», — поясняется в пресс-релизе.

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«Поезд Победы» в Пензе

В нем добавляется, что волонтеры будут встречать гостей музея в пригородном зале железнодорожного вокзала, где также можно будет ознакомиться с выставкой краеведческого музея «Пенза — Брест. Дорога памяти и дружбы».

«Поезд Победы» — тематический поезд-музей, в вагонах которого представлена иммерсивная инсталляция, посвященная Великой Отечественной войне.

С момента открытия музея в октябре 2020 года его посетителями стали более 450 тыс. человек.

Состав преодолел свыше 100 тыс. км и сделал остановки в 120 городах России и Белоруссии.

В Пензу «Поезд Победы» впервые прибыл 1 июня 2021 года.