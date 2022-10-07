«Поезд Победы» прибудет в Пензу 11 октября

Как следует из текста, поезд будет находиться на первом пути железнодорожной станции Пенза-I в течение двух дней; чтобы посетить экспозицию, необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте проекта, которая будет открыта с 9 октября.
«Посещение будет проводиться небольшими группами. На одну электронную почту рекомендуется регистрировать только одного посетителя. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут пройти вместе с зарегистрированным взрослым без отдельного бронирования места. После прохождения регистрации на электронную почту будет направлен пригласительный билет, который предоставляет возможность бесплатного просмотра экспозиции», — поясняется в пресс-релизе.
В нем добавляется, что волонтеры будут встречать гостей музея в пригородном зале железнодорожного вокзала, где также можно будет ознакомиться с выставкой краеведческого музея «Пенза — Брест. Дорога памяти и дружбы».
«Поезд Победы» — тематический поезд-музей, в вагонах которого представлена иммерсивная инсталляция, посвященная Великой Отечественной войне.
С момента открытия музея в октябре 2020 года его посетителями стали более 450 тыс. человек.
Состав преодолел свыше 100 тыс. км и сделал остановки в 120 городах России и Белоруссии.