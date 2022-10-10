В Пензенской области призванные в рамках частичной мобилизации начали получать вещмешки с дополнительной экипировкой Общество

Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. Жители Пензенской области, призванные в рамках частичной мобилизации, начали получать вещмешки с дополнительной экипировкой. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства региона в понедельник, 10 октября.

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«Сегодня призванные в рамках частичной мобилизации пензенцы начали получать вещмешки с дополнительным довольствием, которое было приобретено за счет регионального бюджета. Мобилизованные получат спальные мешки, по два комплекта нательного и термобелья, рюкзаки, подшлемники, перчатки, коврики-пенки, медицинскую аптечку, защитные очки», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что дополнительное обеспечение мобилизованных осуществляется по распоряжению губернатора Олега Мельниченко.