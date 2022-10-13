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Пензенская область направила в подшефный Пологовский район очередную партию гуманитарной помощи

11:44 | 13.10.2022 | Общество

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Пенза, 13 октября 2022. PenzaNews. Очередная партия гуманитарной помощи доставлена из Пензенской области в подшефный Пологовский район Запорожской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства региона.

Пензенская область направила в подшефный Пологовский район очередную партию гуманитарной помощи

Фото: T.me/penzregru

«В рамках шефской помощи Пензенская область передала Пологовскому району гуманитарный груз. Из региона доставили продукты питания, а также оконные рамы для школ, в которых сейчас завершается ремонт. Основная часть учебных заведений благодаря помощи Пензенской области приведена в порядок», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом. Регион помогает восстанавливать разрушенную инфраструктуру и налаживать мирную жизнь.

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