Пензенская область направила в подшефный Пологовский район очередную партию гуманитарной помощи Общество

Пенза, 13 октября 2022. PenzaNews. Очередная партия гуманитарной помощи доставлена из Пензенской области в подшефный Пологовский район Запорожской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства региона.

Фото: T.me/penzregru

«В рамках шефской помощи Пензенская область передала Пологовскому району гуманитарный груз. Из региона доставили продукты питания, а также оконные рамы для школ, в которых сейчас завершается ремонт. Основная часть учебных заведений благодаря помощи Пензенской области приведена в порядок», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом. Регион помогает восстанавливать разрушенную инфраструктуру и налаживать мирную жизнь.