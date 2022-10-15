Пожароопасный сезон в Пензенской области официально завершен Общество

Пенза, 15 октября 2022. PenzaNews. Пожароопасный сезон в Пензенской области, календарный период прохождения которого был определен с 10 апреля по 15 октября, официально завершен.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона, в текущем году на землях лесного фонда возникло 14 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 17,2 га.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, все пожары ликвидированы в день возгорания, крупные лесные пожары не допущены, средняя площадь одного пожара составила 1,2 га», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что основными причинами возгораний являлись неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель иных категорий.

Из сообщения следует также, что в ближайшее время будут начаты работы по консервации лесопожарной техники и подготовке к следующему пожароопасному сезону.