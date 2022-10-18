В Пензенской области введены новые меры поддержки семей мобилизованных Общество

Пенза, 18 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о принятых в регионе новых мерах поддержки семей мобилизованных.

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«Вижу недостаточность мер поддержки членов семей мобилизованных. Пока бойцы на передовой бьются за нашу страну, мы должны сделать все, чтобы освободить их от размышлений — справляются ли их близкие в тылу с бытовыми вопросами. По моему поручению решением правительства Пензенской области вводятся дополнительные меры поддержки», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 18 октября.

По его словам, они затронут важнейшие сферы жизни.

«Образование. Полагаю правильным уделить этому особое внимание и организовать следующее: направить во внеочередном порядке детей по достижению ими возраста 1,5 лет в образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование; помочь с первоочередным зачислением в группы продленного дня школьников с 1 по 6 классы, а также освободить от оплаты продленки; сделать бесплатным для детей мобилизованных занятия в кружках и секциях допобразования в школах и учреждениях допобразования; оказать содействие в переводе в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи, без очереди; освободить от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов; помочь студентам, являющимся детьми военнослужащих, убрав плату за пользование жилым помещением в общежитиях профессиональных образовательных организаций (платы за наем) и платы за коммунальные услуги», — перечислил Олег Мельниченко.

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Он добавил, что важно предоставить нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам и инвалидам I и II группы социальное обслуживание на дому независимо от состава семьи и без учета уровня ее доходов; организовать первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения соцобслуживания.

«Сфера ЖКХ. Здесь нужно помочь семьям мобилизованных с оплатой 50% от регионального стандарта по потреблению жилищно-коммунальных услуг», — указал губернатор.

«Новые меры поддержки уже начали действовать. Информацию о них поручил довести до каждого. Нужно поддержать членов семей мобилизованных, пока их мужчины защищают Родину. Мы не можем оставить своих бойцов без защиты и поддержки их личных тылов», — подчеркнул Олег Мельниченко.