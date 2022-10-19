В Пензенской области детей мобилизованных обеспечат бесплатным двухразовым питанием в школах Общество

Пенза, 19 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что все дети мобилизованных будут обеспечены в школах региона бесплатным двухразовым питанием.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вчерашнее решение о введении дополнительных льгот для семей мобилизованных вызвало самый живой отклик пензенцев в соцсетях. Вижу все ваши обращения, в которых вы просили организовать для детей наших бойцов бесплатное питание в школах. Решение принято. Все дети мобилизованных с 1 по 11 классы будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в полном объеме. Это касается всех школ Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 19 октября.

«Считаю, что никакие дискуссии здесь не нужны. Это та социальная поддержка, которая действительно нужна людям. О которой они сами говорят», — подчеркнул Олег Мельниченко.