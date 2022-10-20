Для жителей Пензенской области изменений в связи с введением базового уровня готовности не предусмотрено — губернатор Общество

Пенза, 20 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что для жителей региона изменений в связи с введением базового уровня готовности не предусмотрено.

Фото: Pnzreg.ru

«Президент России Владимир Владимирович Путин вчера на заседании Совета безопасности озвучил важные решения. В новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — вводится военное положение. Это своевременное решение с учетом происходящих событий. Это позволит принимать меры, необходимые в период специальной военной операции», — сказал глава региона в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в четверг, 20 октября.

Он добавил, что в остальных субъектах РФ вводятся уровни готовности в зависимости от ситуации и возможных угроз.

«В Пензенской области введен режим базовой готовности. Для жителей региона изменений не предусмотрено, никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни, не вводится», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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«Но то, что уровень готовности у нас базовый, не значит, что надо пребывать в расслабленном состоянии. Мы продолжим делать все, чтобы обеспечить высокий уровень правопорядка и безопасности на территории Пензенской области, охрану объектов критически важной инфраструктуры, будем проводить работу в этом направлении», — отметил губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в регионе создается оперативный штаб для координации взаимодействия органов власти и силовых структур, который возглавит Олег Мельниченко.

В состав штаба войдут все члены облправительства и руководители ведомств правоохранительного блока.

Оперативный штаб будет решать задачи обеспечения безопасности и правопорядка на территории региона, а также вопросы устойчивой работы экономики, в том числе содействия выполнению оборонного заказа в Пензенской области.