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В Пензенской области отменен режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса в марте 2020 года

19:49 | 27.10.2022 | Общество

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Пенза, 27 октября 2022. PenzaNews. Режим повышенной готовности в Пензенской области, который был введен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в марте 2020 года, отменен. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко в четверг, 27 октября.

В Пензенской области отменен режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса в марте 2020 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области и признать утратившим силу постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», — говорится в документе.

Также указом признаны утратившими силу отдельные нормативные правовые акты главы региона, касающиеся внесения изменений в постановление.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — сказано в документе, который обнародован на официальном сайте губернатора.

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