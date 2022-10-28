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Владимир Мутовкин поблагодарил работников пензенских профсоюзов за многолетнюю и плодотворную общественную деятельность

11:11 | 28.10.2022 | Общество

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Пенза, 28 октября 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню профсоюзов Пензенской области, которое состоялось в центре культурного развития «Дом офицеров» в минувший четверг, 27 октября.

Владимир Мутовкин поблагодарил работников пензенских профсоюзов за многолетнюю и плодотворную общественную деятельность

Фото: Pgduma.ru

«Роль профсоюзов в обществе всегда была очень значимой. Приоритетом вашей деятельности являлась защита интересов трудящихся и забота о детях. Все мы, чье детство прошло в советское время, помним долгожданные подарки к Новому году, путевки на отдых для детей и взрослых, которые предоставлялись профсоюзными организациями. И сегодня вы продолжаете защищать трудовые и социальные права пензенцев», — сказал глава города, обращаясь к собравшимся.

Он также отметил деятельность профсоюзных организаций по оказанию помощи жителям Донбасса.

«Огромное вам спасибо за все, что вы делаете!» — поблагодарил Владимир Мутовкин.

Особые слова благодарности он адресовал ветеранам и пожелал всем, кто имеет отношение к профсоюзной работе, крепкого здоровья, успехов, благополучия и мирного неба над головой.

За многолетний труд, активную гражданскую позицию и плодотворную общественную деятельность Владимир Мутовкин вручил отличившимся работникам пензенских профсоюзов почетные грамоты и благодарности.

Торжественное мероприятие завершилось концертом творческих коллективов, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.

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