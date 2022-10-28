Рафик Ибрагимов стал победителем премии «Rепутация» в номинации «Собственник. Девелопер» Общество

Пенза, 28 октября 2022. PenzaNews. Руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов стал победителем премии в области недвижимости «Rепутация» в номинации «Собственник. Девелопер».

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте ассоциации «Repa», которая является учредителем премии, всего было подано более 100 заявок, все номинанты включены в рейтинг лидеров рынка недвижимости 2022 года.

«Основная миссия премии — определить вектор строительной отрасли и отметить специалистов, чья профессиональная деятельность положительно влияет на развитие рынка. В этом году премия впервые оценила не только достижения собственников бизнеса и топ-менеджеров, но и их команды и компании в целом», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что премия прошла при поддержке Минстроя России, комплекса градостроительной политики и строительства Москвы и Москомстройинвеста.

Рафик Ибрагимов — заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области.

Возглавляемый им холдинг «Термодом» более 20 лет строит жилые дома и социальные объекты в Пензенской области, реализует проект комплексного освоения территории «Город Спутник».