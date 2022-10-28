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В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию образования вневедомственной охраны

17:49 | 28.10.2022 | Общество

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Пенза, 28 октября 2022. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 70-й годовщине образования вневедомственной охраны, состоялось в правительстве Пензенской области.

В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию образования вневедомственной охраны

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Олег Мельниченко отметил, что работа сотрудников вневедомственной охраны связана с соблюдением правопорядка, защитой законных интересов граждан, организаций и предприятий.

«Вы первыми оказываетесь на месте совершения преступлений, вам приходится задерживать преступников, и зачастую это связано с риском для жизни», — сказал он.

«Президентом РФ подписан указ, который предусматривает дополнительные антитеррористические меры в условиях проведения специальной военной операции. На территории Пензенской области действует режим базовой готовности, вводятся дополнительные меры антитеррористической защищенности. На вас в этих условиях ложится дополнительная ответственность», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Глава региона пожелал сотрудникам вневедомственной охраны здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности.

Начальнику ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пензенской области» полковнику полиции Вадиму Конкину губернатор вручил приветственный адрес, а отличившимся сотрудникам — благодарности.

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