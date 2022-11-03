Олег Мельниченко принял участие в культурно-просветительском форуме «Золотое кольцо Сурского края» Общество

Пенза, 3 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в культурно-просветительском форуме «Золотое кольцо Сурского края», который является частью комплексного проекта, направленного на повышение культурно-туристической привлекательности региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Проект поможет в реставрации объектов культурного наследия, возрождении храмов, привлечении инвестиций, масштабном позиционировании Пензенского края на федеральном уровне», — сказал Олег Мельниченко.

Он отметил важность объединения усилий общества в сохранении культурного наследия Пензенской области.

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«Так, воссоздание Спасского кафедрального собора, который мы торжественно открыли в этом году, стало важным событием не только для архитектурного пространства города, но и для культурной жизни всего Поволжья», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко вручил митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

Руководители проекта «Золотое кольцо Сурского края» удостоены благодарностей губернатора.

Владыка Серафим также вручил награды самым активным участникам. Почетными грамотами митрополита были отмечены и самые юные активисты — учащиеся школ Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.