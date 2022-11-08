Более 50 жителей Пензенской области, призванных в рамках частичной мобилизации, вернутся домой Общество

Пенза, 8 ноября 2022. PenzaNews. Призывная комиссия по мобилизации в Пензенской области приняла решение о возвращении домой более 50 мобилизованных жителей региона, которые имеют право на отсрочку. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Регулярно проводим совещания с членами областной призывной комиссии по мобилизации. Одним из вопросов сегодняшней повестки стал вопрос возвращения мобилизованных пензенцев из пунктов временной дислокации домой», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 7 ноября.

По его словам, речь идет о тех, кому была предоставлена отсрочка: студентах очной формы обучения в заведениях высшего и среднего образования, забронированных работниках предприятий, мужчинах, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.

«Всего речь идет о 51 мобилизованном. В кратчайшие сроки доведем решение комиссии до военкоматов и поможем пензенцам вернуться домой к своим семьям», — отметил он.

«Право на отсрочку должно быть реализовано как в рамках частичной мобилизации, так и в рамках осенней призывной кампании, которая сейчас идет. Я как глава региона слежу за этим, никаких перегибов допустить нельзя», — подчеркнул Олег Мельниченко.