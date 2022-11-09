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Олег Мельниченко посетил Сурский гидроузел, где прошла практическая часть командно-штабных учений

11:03 | 09.11.2022 | Общество

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Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Сурский гидроузел, где состоялась практическая часть двухдневных командно-штабных учений.

Олег Мельниченко посетил Сурский гидроузел, где прошла практическая часть командно-штабных учений

Фото: Pnzreg.ru

«Напоминаю, что в октябре указом президента Российской Федерации в Пензенской области введен режим базовой готовности. Он предполагает усиление охраны общественного порядка и защиту важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций, связи, энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, в том числе для окружающей среды», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 8 ноября.

«Лично убедился, что сотрудники пензенских служб экстренного реагирования действуют оперативно и профессионально. Возникшее «возгорание» потушено, условные террористы обезврежены. Сотрудники Росгвардии в своей работе используют «комплекс разведчика» — оборудование и экипировку, предназначенные для охраны общественного порядка. Средства на приобретение дополнительной техники в прошлом месяце были выделены по моему поручению из регионального бюджета», — добавил Олег Мельниченко.

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