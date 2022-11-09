Начальник КбшЖД и глава Мордовии обсудили возможность продления маршрута «Сурской стрелы» до Саранска Общество

Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и глава Мордовии Артем Здунов в ходе рабочей встречи обсудили возможность продления маршрута пригородного поезда «Сурская стрела», связывающего Пензу и Кузнецк, до станций Рузаевка и Саранск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КбшЖД.

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«14 октября 2022 года, менее месяца назад, в Пензенской области был запущен пригородный поезд «Сурская стрела» по маршруту «Пенза — Кузнецк». Участники встречи обсудили возможность его продления до станций Рузаевка и Саранск, что позволит связать два региона — Пензенскую область и Республику Мордовия — современным железнодорожным видом транспорта», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, помимо этого, в ходе рабочей встречи были затронуты темы развития грузовых и пассажирских перевозок, новых транспортно-логистических сервисов и услуг для грузоотправителей, а также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности.