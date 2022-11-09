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В Пензе состоялись торжественные проводы первых новобранцев в рамках осеннего призыва

18:13 | 09.11.2022 | Общество

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Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Торжественные проводы первых новобранцев в рамках осенней призывной кампании состоялись на сборном пункте Пензенской области в среду, 9 ноября.

В Пензе состоялись торжественные проводы первых новобранцев в рамках осеннего призыва

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие губернатор Олег Мельниченко, министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василий Ложкин, военный комиссар региона Андрей Сурков и другие официальные лица.

«Сегодня важный день для Пензенской области — на комплектование Вооруженных сил Российской Федерации отправляется первая команда солдат срочной службы. 20 пензенцев будут служить в новочеркасском радиотехническом полку», — сказал глава региона.

Он напомнил, что всего до конца 2022 года из Пензенской области на срочную военную службу будут призваны около 1 тыс. человек.

«Подтверждая слова министра обороны, хочу сказать, что ни один срочник не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции. Это принципиальная позиция руководства страны — в СВО участвуют только контрактники и мобилизованные. Вам предстоит учиться, осваивать азы военной науки, новые технологии, нарабатывать умение грамотно обращаться с военной техникой и оружием», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Почетные гости пожелали призывникам успехов в службе и вручили им памятные сувениры.

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