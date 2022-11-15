В Пензенской области за 10 месяцев зарегистрировано почти 11,3 тыс. преступлений Общество

Пенза, 15 ноября 2022. PenzaNews. 11 тыс. 294 преступления зарегистрировано в Пензенской области в январе–октябре 2022 года, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Снижение преступности зафиксировано в 25 районах. Наиболее значительно в Малосердобинском (-36,8%), Шемышейском (-27,6%), Пачелмском (-24%), Земетчинском (-22,3%), Иссинском (-21,7%) и Лунинском (-17,9%) районах», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что что наиболее заметный рост числа преступлений зарегистрирован в Бековском районе (+15,5%), городе Заречном (+10,2%), Железнодорожном районе Пензы (+9,1%), а также в Городищенском (+8,3%) и Вадинском (+6,7%) районах.

«В структуре преступности отмечено уменьшение на 8,5% числа зарегистрированных тяжких преступлений (с 2 тыс. 732 до 2 тыс. 499) и увеличение на 42,8% числа особо тяжких преступлений (с 622 до 888)», — сказала Светлана Артамонова.