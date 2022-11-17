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Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдет в Пензенской области 18 ноября

11:59 | 17.11.2022 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдет на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 18 ноября.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдет в Пензенской области 18 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в период его проведения особое внимание сотрудниками Госавтоинспекции будет уделено недопущению и пресечению нарушений правил дорожного движения пешеходами.

«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. В соответствии с ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ за нарушение ПДД пешеходами предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — говорится в тексте.

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