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Банк «Кузнецкий» и «ТНС энерго Пенза» продолжают реализацию проекта, направленного на повышение удобства платежей для населения

12:28 | 17.11.2022 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» и «ТНС энерго Пенза» продолжают реализацию совместного проекта, который дает возможность жителям региона осуществлять различные платежи в центрах обслуживания клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

Банк «Кузнецкий» и «ТНС энерго Пенза» продолжают реализацию проекта, направленного на повышение удобства платежей для населения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что речь идет, в частности, об оплате услуг ЖКХ, мобильных операторов, интернет-провайдеров, а также штрафов, налогов и кредитов.

«Возможность оплаты услуг уже реализована в офисах гарантирующего поставщика в Пензе и крупных районных центрах. В ближайшее время подобная функция появится во всех остальных районах области», — сказано в пресс-релизе.

«Реализация совместного проекта — это еще один шаг к повышению доступности финансовых услуг. Теперь жители нашего региона могут оплачивать различные услуги быстро и удобно не только в офисах банка «Кузнецкий», но и в центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго», — прокомментировал председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

В свою очередь заместитель генерального директора ГК «ТНС энерго» — управляющий директор «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов выразил уверенность, что комплексный подход к оказанию услуг позволит сэкономить время потребителей и сделать процесс посещения центров обслуживания клиентов компании эффективным и комфортным.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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