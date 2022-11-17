Прокуратура Камешкирского района потребовала устранить нарушения законодательства о транспортной безопасности Общество

Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Прокуратура Камешкирского района Пензенской области выявила нарушения при проверке исполнения законодательства о транспортной безопасности в отношении мостовых сооружений на территории муниципального образования и потребовала их устранить.

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«Установлено, что на автомобильной дороге «Пестровка — Порзово» имеется мостовое сооружение через реку Качатомяк, которое не прошло процедуру категорирования. Объект находится в собственности Камешкирского района. По итогам проверки прокурор внес исполняющему обязанности главы администрации района представление об устранении нарушений законодательства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — добавила она.