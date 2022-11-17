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Директор УК «Экодом» привлечен к ответственности за нарушение лицензионных требований

15:22 | 17.11.2022 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Руководитель управляющей компании «Экодом» привлечен к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Директор УК «Экодом» привлечен к ответственности за нарушение лицензионных требований. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Железнодорожного района Пензы проверила деятельность УК «Экодом» в связи с имеющейся у нее просроченной задолженностью перед ПАО «Т Плюс» за поставленную тепловую энергию. Установлено, что решением арбитражного суда поставщик взыскал с указанной управляющей организации задолженность за горячее водоснабжение за период с сентября по ноябрь 2021 года в сумме около 55 тыс. рублей. Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, управляющая организация не вправе допускать образование задолженности за поставленные коммунальные ресурсы в размере, превышающем две среднемесячные величины своих обязательств за поставку таких ресурсов. Взысканная же по решению суда сумма задолженности превышает этот размер, что свидетельствует о нарушении УК «Экодом» лицензионных требований к управлению многоквартирными домами», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по итогам проверки директор УК «Экодом» оштрафован на 50 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

«Кроме того, руководителю указанной управляющей организации внесено представление, которое находится на рассмотрении», — подчеркнула Светлана Артамонова.

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