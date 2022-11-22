Александр Двойных провел в Пензе выездное совещание по реконструкции очистных сооружений предприятия «Маяк» Общество

Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных провел в Пензе выездное совещание в целях мониторинга реализации дорожной карты по достижению нормативов допустимых сбросов на водовыпуске в реку Старую Суру ОАО «Маяк».

Фото: Council.gov.ru

Мероприятие состоялось в минувший понедельник, 21 ноября, в соответствии с поручением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вопрос о реконструкции очистных сооружений находится на контроле профильного комитета верхней палаты парламента.

В совещании приняли участие губернатор Олег Мельниченко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, член комитета по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин, сенаторы РФ – представители от Пензенской области Юлия Лазуткина и Николай Кондратюк, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, председатель правительства региона Николай Симонов, а также представители профильных министерств и ведомств, научных и общественных организаций.

В ходе визита участники выездного совещания ознакомились с деятельностью компании, посетили все ключевые производственные площадки бумагоделательной фабрики и проинспектировали ход строительства очистных сооружений.

«Что касается культуры производства на «Маяке», она здесь высокая, но есть экологические стандарты, и всегда оценка предприятия — это их баланс», — отметил Александр Двойных.

В ходе общения с журналистами глава комитета подчеркнул, что тема экологии — не предмет торга. По его словам, составляющая бюджета любого производственного предприятия — инвестиции в экологию.

«Это показатель ответственного отношения к региону, экосистеме нашей страны. Для нас также важно посмотреть, какие бюрократические моменты могут мешать предприятиям реализовывать экологические стандарты. В то же время уже сегодня большинство таких процедур адаптированы специально для удобства бизнеса», — сказал сенатор.

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«Маяк» в соответствии с природоохранным законодательством отнесен к объектам негативного воздействия на окружающую среду I категории (категория риска — высокая). Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям в рамках контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 2020–2022 годах, систематически выявлялись нарушения, выразившиеся в сбросе неочищенных сточных вод», — напомнил Александр Двойных.

Он добавил, что ознакомление с производственной деятельностью ОАО «Маяк» «позволяет [...] сделать определенные выводы, оценить, достаточные ли меры заложены в дорожную карту для целей снижения негативного воздействия на водный объект».

По результатам поездки комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию представит соответствующий доклад председателю Совета Федерации, сообщается на сайте верхней палаты парламента.