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Пензенцам, в отношении которых было принято решение об отмене мобилизации, выданы предписания об убытии к месту проживания

09:27 | 24.11.2022 | Общество

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Пенза, 24 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что пензенцам, в отношении которых областной призывной комиссией было принято решение об отмене мобилизации, в воинских частях выдали предписания об убытии к месту проживания.

Пензенцам, в отношении которых было принято решение об отмене мобилизации, выданы предписания об убытии к месту проживания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это многодетные отцы, студенты и забронированные работники предприятий. Чтобы ускорить процесс их возвращения, ранее обращался в министерство обороны РФ, и сейчас они уже на пути домой, к своим семьям», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую среду, 23 ноября.

Он добавил, что на заседании областной призывной комиссии, состоявшемся 22 ноября, были рассмотрены документы еще 22 человек, которые подпадают под отсрочку.

«Военкоматы уже направили информацию в их воинские части», — отметил Олег Мельниченко.

«Вопросы соблюдения прав призванных в рамках частичной мобилизации, обеспеченность их довольствием, оказание мер соцподдержки их семьям — все это находится на моем постоянном контроле», — подчеркнул губернатор.

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