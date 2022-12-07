Схема движения автобусов по маршруту №411 будет временно изменена Общество

Пенза, 7 декабря 2022. PenzaNews. Схема движения автобусов по маршруту №411 «Пенза (Гидрострой) — Засечное (Куриловка)» будет изменена с 8 по 10 декабря в связи с перекрытием участка улицы Алой в «Спутнике» для проведения работ по прокладке кабельной линии к строящейся школе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что при движении из «Спутника» в направлении Гидростроя автобусы будут разворачиваться около детской поликлиники, затем будут следовать по улицам Светлой, Фонтанной, Олимпийской, Алой и далее по маршруту.

«В связи с изменением схемы движения транспортных средств в указанные дни время отправления с конечных остановочных пунктов будет увеличено на 5-7 минут», — отмечается в тексте.