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Алексей Комаров посетил стройплощадку школы в «Спутнике»

14:57 | 14.10.2022 | Образование

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Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Алексей Комаров посетил строительную площадку школы в микрорайоне «Город Спутник» в минувший четверг, 13 октября.

Алексей Комаров посетил стройплощадку школы в «Спутнике»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

По словам главы ведомства, в настоящее время готовность объекта составляет более 50%.

Алексей Комаров напомнил, что по контракту школа, рассчитанная на 2 тыс. 425 мест, должна быть сдана в 2024 году, однако губернатор Олег Мельниченко поставил задачу ввести объект в эксплуатацию раньше, чтобы дети могли приступить к занятиям в новом здании с 1 сентября 2023 года.

Министр отметил, что на данный момент уже идет комплектование педагогического коллектива, его численность составит более 100 человек.

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Он подчеркнул также, что новая школа в «Спутнике» позволит разгрузить действующую школу имени М.Ю. Лермонтова, которая рассчитана на 1,1 тыс. мест.

«Из-за того, что густонаселенный район, она работает в две смены. Благодаря тому, что будет сдана новая школа, мы разгрузим уже функционирующую, тем самым решим дефицит мест», — приводятся слова Алексея Комарова на сайте Минобразования региона.

По информации министерства образования Пензенской области, строительство школы в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном началось в марте 2022 года. Оно ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Планируется, что школа будет оснащена инновационным оборудованием, которое начнет поступать в следующем году, а также современной системой безопасности.

Помимо учебных классов, проектом предусмотрены, в частности, актовый, физкультурный и тренажерный залы, столовая, музей, зимний сад.

На пришкольной территории будут располагаться спортплощадки, стадион, а также зона отдыха с детскими площадками.

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