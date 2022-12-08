В пензенском правительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности жителей региона Общество

Пенза, 8 декабря 2022. PenzaNews. Итоги деятельности пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) за 2022 год и постановка задач на 2023-й стали главными темами учебно-методического сбора, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 8 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

«Проводится колоссальная работа по профилактике и предупреждению пожаров, несчастных случаев на воде. В результате слаженных оперативных действий личного состава сохранена жизнь многих людей. Был предпринят целый ряд действий для предотвращения ситуаций локального характера. У нас имеются все материально-технические ресурсы для предотвращения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий», — сказал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Владимир Щекин, обращаясь к присутствующим.

Он напомнил, что в настоящее время на территории региона действует режим базовой готовности.

«Мы обязаны обеспечить безопасность людей. Необходимо распространять базовые знания по гражданской обороне в учреждениях образования, на предприятиях и в организациях», — подчеркнул Владимир Щекин.

Затем с докладом об итогах деятельности ПТП РСЧС выступил начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Он сообщил, что с начала текущего года было зарегистрировано 16 социально значимых происшествий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число уменьшилось на 24%.

По словам Дмитрия Козлова, количество пожаров снизилось на 23%; основными причинами таких происшествий стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также печей.

«На водных объектах с начала года зарегистрировано 22 происшествия, это на 31% меньше [аналогичного периода] прошлого года. Спасено 54 человека», — цитирует начальника ГУ МЧС пресс-служба облправительства.